Nei primi tre mesi dell’anno 189 morti sul lavoro Cinque vittime tra gli studenti In forte aumento gli infortuni in itinere

Nei primi tre mesi dell’anno sono state registrate 189 vittime di incidenti sul lavoro, di cui 136 durante l’attività lavorativa e 53 mentre si spostavano per motivi professionali. Tra le persone coinvolte ci sono anche cinque studenti. Inoltre, si è verificato un aumento degli infortuni in itinere rispetto ai periodi precedenti. Questi dati sono stati comunicati dalle autorità competenti e riguardano i primi tre mesi dell’anno corrente.

Sono stati 189 i morti sul lavoro nei primi tre mesi dell’anno: 136 in occasione di lavoro e 53 in itinere. I nuovi dati Inail evidenziano un lieve calo dei numeri assoluti rispetto allo stesso periodo del 2025: 10 in meno i morti sul luogo di lavoro, 6 in meno quelli in itinere. Rapportando i casi agli occupati Istat, l’incidenza scende a 0,56 decessi ogni 100mila occupati, in diminuzione sia rispetto al 2019 sia rispetto al 2025. Ma la quota di morti avvenute in occasione di lavoro sul totale dei decessi denunciati cresce (dal 67,9% al 72%), perché i decessi in itinere sono scesi di più rispetto a quelli avvenuti in occasione di lavoro. Il dato più critico riguarda però gli infortuni in itinere.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Nei primi tre mesi dell’anno 189 morti sul lavoro. Cinque vittime tra gli studenti. In forte aumento gli infortuni in itinere Notizie correlate Sicurezza sul lavoro: meno morti, ma esplodono gli infortuni in itinereI dati provvisori dell’Inail relativi al mese di febbraio 2026 delineano un quadro complesso della sicurezza sul lavoro in Italia, dove la drastica... Leggi anche: Infortuni sul lavoro: aumentano gli incidenti in itinere. Roma maglia nera in Italia Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Spotify, oltre 760 milioni di utenti attivi nei primi tre mesi del 2026; Stellantis, in Europa quota mercato ai massimi da due anni nel I trimestre 2026; UBS, in tre mesi l'utile è di tre miliardi; Boom di viaggiatori sui treni elvetici. Spotify, oltre 760 milioni di utenti attivi nei primi tre mesi del 2026Ricavi sui 4,5 miliardi di euro e secondo margine lordo più alto nella storia della società svedese dello streaming musicale ... msn.com Mulliez (Veuve Clicquot): anche in Italia abbiamo buoni risultati nei primi tre mesi e segnali positivi per l’estateIl ceo: «L’Italia è un mercato molto importante per noi, soprattutto nel segmento alto. Gli italiani apprezzano qualità e lusso, ed è un aspetto che abbiamo in comune» ... corriere.it "Tre scudetti in cinque anni con tre tecnici diversi, è il modello Inter. La Champions Un obiettivo straordinario, mi manca". Giuseppe Marotta guarda avanti: nell'esaltare il 21/o titolo conquistato il presidente nerazzurro parla anche degli obiettivi che l'Inter deve - facebook.com facebook FOTO - " #Mourinho alla #Roma": cinque anni fa, l'annuncio che sconvolse tutti #ASRoma x.com