Morti sul lavoro in Puglia 14 vittime nei primi tre mesi del 2026 | numeri in calo a Bari e provincia

Nei primi tre mesi del 2026, in Puglia sono state registrate 14 vittime di incidenti sul lavoro, con un aumento del 17% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La maggior parte delle morti si è verificata nelle aree di Bari e della provincia, con alcuni dati che mostrano un lieve calo rispetto ai periodi precedenti. Questi numeri vengono aggiornati regolarmente e fanno parte delle statistiche ufficiali sulle infortuni nel settore lavorativo.

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