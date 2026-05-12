Morti sul lavoro in Puglia 14 vittime nei primi tre mesi del 2026 | numeri in calo a Bari e provincia
Nei primi tre mesi del 2026, in Puglia sono state registrate 14 vittime di incidenti sul lavoro, con un aumento del 17% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La maggior parte delle morti si è verificata nelle aree di Bari e della provincia, con alcuni dati che mostrano un lieve calo rispetto ai periodi precedenti. Questi numeri vengono aggiornati regolarmente e fanno parte delle statistiche ufficiali sulle infortuni nel settore lavorativo.
Quattordici morti sul lavoro nei primi tre mesi del 2026, il 17% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. È il bilancio che emerge dall'analisi statistica elaborata dall'Osservatorio Sicurezza e Ambiente Vega Engineering sui dati Inai relativi alla Puglia. La regione si conferma in zona.🔗 Leggi su Baritoday.it
Notizie correlate
Morti sul lavoro, Padova è la provincia veneta con più vittime nei primi tre mesi del 2026Nei primi tre mesi del 2026, la provincia euganea registra il dato più pesante del Veneto per numero di morti sul lavoro.
Nei primi tre mesi dell’anno 189 morti sul lavoro. Cinque vittime tra gli studenti. In forte aumento gli infortuni in itinereSono stati 189 i morti sul lavoro nei primi tre mesi dell’anno: 136 in occasione di lavoro e 53 in itinere.
Argomenti più discussi: Tre morti sul lavoro in Calabria: Una scia di sangue che va fermata - Reazioni; Calabria, due morti sul lavoro in poche ore:; Morti sul lavoro in Veneto a marzo 2026: 21 vittime, come nel 2025; Morti sul lavoro, Verona tra le province con l'incidenza più alta.
IN VENETO I MORTI SUL LAVORO SONO AUMENTATI DEL 44%: LA REGIONE E IL GOVERNO NON FANNO ABBASTANZA PER FERMARE QUESTA STRAGE Quando si analizza il dramma dei morti sul lavoro è sbagliato parlare di incidenti, di tragiche fata facebook
Ma secondo lei merita più spazio Garlasco delle morti sul lavoro nella nostra informazione? Davvero? x.com
PUGLIA MORTI LAVORO Morti sul lavoro in Puglia, 14 vittime nel 2026: Foggia e Taranto maglia neraIn particolare, Foggia conta 5 decessi in occasione di lavoro, con un aumento di quattro casi rispetto ai primi tre mesi del 2025 ... statoquotidiano.it