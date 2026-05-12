Morti sul lavoro in Puglia 14 vittime nei primi tre mesi del 2026 | numeri in calo a Bari e provincia

Da baritoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei primi tre mesi del 2026, in Puglia sono state registrate 14 vittime di incidenti sul lavoro, con un aumento del 17% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La maggior parte delle morti si è verificata nelle aree di Bari e della provincia, con alcuni dati che mostrano un lieve calo rispetto ai periodi precedenti. Questi numeri vengono aggiornati regolarmente e fanno parte delle statistiche ufficiali sulle infortuni nel settore lavorativo.

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Quattordici morti sul lavoro nei primi tre mesi del 2026, il 17% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. È il bilancio che emerge dall'analisi statistica elaborata dall'Osservatorio Sicurezza e Ambiente Vega Engineering sui dati Inai relativi alla Puglia. La regione si conferma in zona.🔗 Leggi su Baritoday.it

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