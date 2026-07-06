Due persone sono morte nel pomeriggio di domenica nel fiume Sesia a Romagnano Sesia, in provincia di Novara. Le vittime, residenti nel Varesotto, sono state coinvolte in un tentativo di salvataggio di una bambina. I corpi sono stati recuperati dai soccorritori e sono stati identificati come residenti a Casorate Sempione e Azzio. La tragedia si è verificata mentre le persone cercavano di salvare la bambina dal fiume.

Casorate Sempione, 6 luglio 2026 – Sono residenti nel Varesotto le due vittime della tragedia avvenuta nel pomeriggio di domenica sulle rive del fiume Sesia, a Romagnano Sesia, in provincia di Novara. A perdere la vita sono stati Benzaid Abdelhadi, nato nel 1980 e residente ad Azzio, in Valcuvia e Bouchia El Kerjmi, classe 1975, residente a Casorate Sempione, morti nel tentativo di salvare una ragazzina in difficoltà tra le acque del fiume. La tragedia. Secondo una prima ricostruzione, i due uomini, entrambi di origine marocchina, si sarebbero gettati nel Sesia quando hanno visto la giovane in difficoltà. Si tratterebbe del padre e dello zio della ragazza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Annegati nel Sesia per salvare una bimba: i morti sono varesini, lutto ad Azzio e Casorate Sempione

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