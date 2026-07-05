Si tuffano nel fiume per salvarla morti il padre e lo zio di una ragazza | la tragedia nel Sesia

Due uomini di circa 40 anni sono morti nel fiume Sesia a Romagnano mentre cercavano di salvare una ragazzina minorenne in difficoltà. I due sono entrati in acqua e si sono tuffati per aiutarla, ma non sono più usciti. La ragazza è stata recuperata in salvo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per i due uomini. La zona è stata sequestrata per le indagini.

Tragedia nelle acque del fiume Sesia, a Romagnano, in provincia di Novara, dove due uomini di circa 40 anni hanno perso la vita nel tentativo di salvare una ragazzina minorenne in difficoltà. La giovane si trovava tra un isolotto e la riva quando la situazione è degenerata, spingendo i familiari a intervenire in acqua. Travolti dalla corrente del fiume. Secondo una prima ricostruzione, lo zio e il padre della ragazza si sarebbero tuffati per soccorrerla dopo averla vista in pericolo, ma sarebbero stati travolti dalla corrente del fiume, scomparendo poco dopo sotto gli occhi dei presenti. La ragazza è stata, invece, raggiunta e riportata a riva sana e salva dal fratello, anch’egli intervenuto nel tentativo di aiuto. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Full Movie | The hunter was sent to kill the spirit, but instead he fell in love hopelessly...

Notizie e thread social correlati

Si tuffano per salvarla, il padre e lo zio di una ragazza annegati nel fiume SesiaUn uomo e un altro uomo, entrambi sui quarant’anni, sono morti nel fiume Sesia mentre tentavano di salvare una ragazza che stava per annegare.

Si tuffano nel fiume Sesia per salvare una ragazza: morti padre e zio nel NovareseDue uomini di circa 40 anni, di nazionalità marocchina, sono morti nel fiume Sesia a Romagnano, nel Novarese.

Temi più discussi: Rai, Boschi: Divisi al loro interno e irrispettosi delle istituzioni, noi le abbiamo tentate tutte; Lamin Saidilly, dieci giorni da fantasma a Milano prima delle coltellate al bar di via Paravia; Massimo Rastelli sarà il nuovo allenatore del Bari. Ma l’annuncio fa inviperire i tifosi.

onore a loro e alle persone buone che ancora esistono nel mondo x.com

Si tuffano per salvarla, il padre e lo zio di una ragazza annegati nel fiume SesiaRomagnano Sesia, 5 luglio 2026 – La gita domenicale al fiume finisce in tragedia a Romagnano, nel Novarese, dove due quarantenni sono morti nel tentativo di salvare una ragazza che rischiava l’annegam ... quotidiano.net

Romagnano, si tuffano nel fiume Sesia per salvare la figlia: morti il padre e lo zioLeggi su Sky TG24 l'articolo Romagnano, si tuffano nel fiume Sesia per salvare la figlia: morti il padre e lo zio ... tg24.sky.it