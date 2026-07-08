Antonello Lovato è stato condannato a 16 anni di carcere per la morte di un bracciante agricolo indiano di 31 anni, avvenuta il 19 giugno 2024 durante un incidente sul lavoro nelle campagne di Borgo Santa Maria, nel territorio di Latina. Lovato ha dichiarato di non aver voluto uccidere nessuno. La sentenza è stata pronunciata in seguito al processo per il decesso, avvenuto in circostanze ancora da chiarire.

Antonello Lovato è stato condannato a 16 anni di reclusione per la morte di Satnam Singh, il bracciante agricolo indiano di 31 anni, morto il 19 giugno 2024 dopo un grave incidente sul lavoro nelle campagne di Borgo Santa Maria, nel territorio di Latina. Lovato era il suo datore di lavoro e, secondo l’accusa, ha abbandonato il dipendente, gravemente ferito, davanti casa invece che soccorrerlo. La condanna ad Antonello Lovato La Corte d’Assise di Latina ha pronunciato la sentenza di primo grado al termine del processo. Lovato era imputato per omicidio volontario con dolo eventuale. Secondo la ricostruzione dell’accusa, dopo l’incidente in cui... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Morte di Satnam Singh, Antonello Lovato condannato a 16 anni di carcere: "Non volevo uccidere nessuno"

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Satnam Singh, il bracciante morto: il datore di lavoro condannato a 16 anni di carcere

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Satnam Singh, Antonello Lovato condannato a 16 anni per la morte del braccianteAntonello Lovato è stato condannato a 16 anni di carcere per la morte di un bracciante.

Morte del bracciante Satnam Singh, il datore di lavoro Antonello Lovato condannato a 16 anniAntonello Lovato è stato condannato a sedici anni di carcere per la morte del bracciante Satnam Singh.

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Morte del bracciante Satnam Singh a Latina, condannato a 16 anni il datore di lavoro Antonello Lovato x.com

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