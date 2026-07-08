Antonello Lovato è stato condannato a 16 anni di carcere per la morte di un bracciante. La sentenza include anche l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, l’interdizione legale durante la detenzione e l’obbligo di risarcimento alle parti civili. Sono state stabilite provvisionali di 120mila euro, immediatamente esecutive. La decisione riguarda anche Satnam Singh, coinvolto nel procedimento.

Sedici anni di reclusione, interdizione perpetua dai pubblici uffici, interdizione legale durante l’esecuzione della pena e condanna al risarcimento dei danni alle parti civili, con provvisionali immediatamente esecutive fino a 120mila euro. È la sentenza pronunciata dalla Corte d’Assise di Latina nei confronti di Antonello Lovato, ritenuto responsabile della morte di Satnam Singh, il bracciante agricolo indiano deceduto nel giugno 2024 dopo un gravissimo incidente sul lavoro avvenuto nell’azienda agricola dell’imputato a Borgo Santa Maria. La Corte, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ha inoltre condannato Lovato al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Satnam Singh, Antonello Lovato condannato a 16 anni per la morte del bracciante

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