La Corte d’Assise ha deciso di revocare i domiciliari e di ordinare il ritorno in carcere di un condannato all’ergastolo per l’omicidio di Fabio Ravasio. La decisione segue la richiesta del pubblico ministero, che ha chiesto l’aggravamento delle misure cautelari. Il condannato, in precedenza ai domiciliari, dovrà ora scontare la pena in carcere. La sentenza è stata emessa dopo che sono stati valutati i motivi dell’aggravamento.

Arriva la decisione della Corte d’Assise nei confronti di Fabio Lavezzo, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Fabio Ravasio (nella foto). I giudici hanno accolto la richiesta del pubblico ministero, disponendo l’aggravamento della misura cautelare e ordinando il suo immediato ritorno in cella. La decisione arriva all’indomani della sentenza che ha riconosciuto Fabio Lavezzo colpevole del delitto di Parabiago. Secondo la ricostruzione accolta dalla Corte, l’uomo avrebbe contribuito alla pianificazione e all’esecuzione dell’omicidio di Fabio Ravasio. Proprio la gravità della condanna e il ruolo attribuito all’imputato hanno spinto il pubblico ministero a chiedere la revoca dei domiciliari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Morte di Ravasio. Via i domiciliari a un condannato. Torna in carcere

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