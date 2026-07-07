Il 7 luglio 2026, un uomo è stato portato nuovamente in carcere dopo essere stato condannato all’ergastolo per l’omicidio di un altro uomo. La Corte d’Assise ha deciso di revocare gli arresti domiciliari e di applicare la misura più severa, su richiesta del pubblico ministero. Fino a quel momento, l’imputato si trovava agli arresti domiciliari.

Parabiago (Milano), 7 luglio 2026 – Fabio Lavezzo torna in carcere dopo la condanna all' ergastolo per l'omicidio di Fabio Ravasio. La Corte d'Assise ha accolto la richiesta avanzata dal pubblico ministero, disponendo l'aggravamento della misura cautelare nei confronti dell'imputato, che fino a oggi si trovava agli arresti domiciliari. La decisione arriva all'indomani della sentenza con cui Lavezzo è stato condannato al carcere a vita per il delitto di Parabiago. Secondo l'accusa, accolta dai giudici, l'uomo avrebbe avuto un ruolo di primo piano nella pianificazione e nell'esecuzione dell' omicidio di Fabio Ravasio, investito e ucciso in quello che gli inquirenti hanno ricostruito come un delitto premeditato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Omicidio Ravasio, Fabio Lavezzo torna in carcere dopo la condanna all’ergastolo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Omicidio Fabio Ravasio, la Procura chiede l’ergastolo per la Mantide di Parabiago e altri 4 imputatiLa Procura di Busto Arsizio ha richiesto l’ergastolo per Adilma Pereira Carneiro, nota come “la Mantide” di Parabiago, e per altri quattro imputati...

Omicidio Parabiago, condannati all'ergastolo Adilma Pereira e 2 complici: uccisero Fabio Ravasio nel 2024 per motivi ereditariAdilma Pereira e due complici sono stati condannati all'ergastolo per l’omicidio di un uomo avvenuto ad agosto 2024.

Argomenti più discussi: Omicidio Ravasio, Ariane Pereira Bezerra da Silva in silenzio davanti alla Corte d’Assise; Omicidio Ravasio, ritratto di Ariane tra insulti e risate: la figlia di Adilma accusata di complicità in omicidio.

Omicidio Ravasio, Fabio Lavezzo torna in carcere dopo la condanna all’ergastoloParabiago, il pubblico ministero ha chiesto e ottenuto un aggravamento della misura cautelare per il compagno della figlia di Adilma Pereira Carneiro, accusato e condannato per aver avuto un ruolo di ... ilgiorno.it

Omicidio Ravasio, Ariane Pereira Bezerra da Silva in silenzio davanti alla Corte d’AssiseL'imputata si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Alla donna, fino a qualche settimana fa in carcere, sono stati concessi gli arresti domiciliari ... legnanonews.com