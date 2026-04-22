Dai domiciliari al carcere | 44enne condannato a sei anni e mezzo per traffico internazionale di droga

Un uomo di 44 anni, arrestato lo scorso lunedì dai carabinieri presso il suo domicilio di Agnadello, è stato condannato in via definitiva a sei anni e mezzo di carcere per traffico internazionale di droga. La condanna segue un procedimento giudiziario che ha portato alla revoca dei domiciliari e alla successiva sentenza di condanna.

Agnadello (Cremona), 22 aprile 2026 – È arrivata in giudicato una condanna a sei anni e mezzo di carcere per una persona di 44 anni arrestata lunedì dai carabinieri di Rivolta d’Adda nel suo appartamento di Agnadello, dove era ai domiciliari dal 2023. L’uomo era stato arrestato nel 2022 insieme ad altre 41 persone perché accusato di traffico di grossi quantitativi di sostanze stupefacenti, hashish e marijuana. Secondo le indagini, la droga arrivava dalla Spagna e veniva smistata in diversi centri, in quantità maggiori in Lombardia. L’organizzazione era composta da italiani, albanesi e spagnoli e gli arresti erano stati eseguiti dalla guardia di finanza di Milano.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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