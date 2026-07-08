Il professor Carlo Locatelli ha confermato che dai loro dati le morte avvelenate a Pietracatella sono decedute a causa della ricina. L’esperto ha anche chiarito che ci sono casi in cui il veleno non porta alla morte, spiegando così perché a Berlino sono stati inviati campioni di sangue di Gianni Di Vita e di Alice, i due sopravvissuti della famiglia, che potrebbero essere entrati in contatto con il veleno ma sviluppando anticorpi. Locatelli sulle morti avvelenate da ricina A Morning News, è stato chiesto al professore Carlo Locatelli, del centro antiveleni di Pavia, se conferma che Antonella Di Ielso e Sarah Di Vita sono morte avvelenate dalla ricina. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, parla Locatelli: "Veleno che uccide le cellule rapidamente"

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Avvelenamento a Pietracatella: la svolta nelle indagini | Avv. Michele Allamprese

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