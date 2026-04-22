Due persone sono decedute a Pietracatella a causa di un avvelenamento con ricina, un veleno altamente tossico. Gli inquirenti stanno indagando sull’origine della sostanza, che si pensa possa essere stata prodotta in modo artigianale, anche se ci sono dubbi in merito. Le autorità stanno analizzando gli elementi raccolti e cercano di chiarire se la ricina sia stata preparata in modo fai-da-te o se sia stata ottenuta da fonti più complesse.

Il caso ricina continua ad agitare il piccolo borgo di Pietracatella, in provincia di Campobasso: a distanza di quattro mesi dalla morte di Antonella e Sara Di Vita, madre e figlia decedute a ridosso del Natale, gli inquirenti non escludono alcuna pista e si preparano a un possibile nuovo interrogatorio per Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime. E si indaga per capire da dove potrebbe essere arrivata la ricina: la pista della “ricina artigianale” non è considerata impossibile, ma non è l’unica. Madre e figlia morte avvelenate con la ricina Ipotesi avvelenamento nella cena del 23 dicembre Ricina, veleno difficile da produrre Madre e figlia morte avvelenate con la ricina Non viene esclusa alcuna ipotesi.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Morte avvelenate dalla ricina a Pietracatella, i dubbi sul veleno confezionato "in maniera artigianale"

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