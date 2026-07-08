Martedì 7 luglio lungo la pista ciclabile di viale Alessandro Magno a Casal Palocco, un uomo è stato morso da un serpente mentre passeggiava. L’episodio si è verificato nella zona sud di Roma, creando momenti di paura tra i presenti. Nessuna informazione è stata resa nota sulle condizioni dell’uomo o sul tipo di serpente coinvolto.

Momenti di paura nella mattinata di martedì 7 luglio lungo la pista ciclabile di viale Alessandro Magno, a Casal Palocco, nella zona sud di Roma. Un uomo è stato infatti morso da un serpente mentre stava passeggiando, un episodio che ha riacceso l’attenzione sulla presenza di rettili nell’area. Protagonista della vicenda è Massimo, che intorno alle 10 del mattino stava camminando lungo il percorso quando ha visto un grosso serpente sbucare all’improvviso dalla vegetazione ai margini della pista. La comparsa dell’animale lo ha colto completamente di sorpresa. Nel tentativo istintivo di allontanarsi, l’uomo ha iniziato a saltare per evitare il rettile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Morso da un serpente mentre passeggia in Italia: spaventoso, dov’è successo

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