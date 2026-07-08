Morgan e la Virtus è tempo di saluti | addio dopo due stagioni da protagonista

La Virtus ha annunciato l'addio di Matt Morgan, concludendo così una collaborazione durata due stagioni. La società ha comunicato ufficialmente la separazione, senza specificare ulteriori dettagli. La decisione riguarda il giocatore, protagonista in campo e fuori durante il periodo trascorso con il team. La notizia è stata resa nota in data 8 luglio 2026.

Bologna, 8 luglio 2026 – La Virtus saluta ufficialmente Matt Morgan e mette la parola fine a un'avventura durata due stagioni, intensa dentro e fuori dal campo. La guardia americana lascia Bologna dopo essere diventata uno dei volti simbolo del gruppo che, nella stagione 2024-25, ha conquistato il diciassettesimo scudetto della storia bianconera e dopo aver chiuso l'ultima annata come terzo miglior realizzatore della squadra. Fatturato arrivato anche grazie alla nuova collocazione in campo, da guardia tiratrice in uscita dalla panchina dietro a Carsen Edwards. Tesserato nell'estate del 2024 dai London Lions, Morgan ha saputo conquistare rapidamente tifosi e ambiente grazie alle sue qualità tecniche, ma soprattutto per l'atteggiamento e la dedizione mostrati ogni volta che è sceso sul parquet. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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, Due stagioni, 144 presenze, uno Scudetto da protagonista e un pericolo costante per le difese avversarie. In questi due anni hai fatto qualcosa di speciale con la maglia della Virtus. Ti auguriamo il meglio per il prosieguo della tua carrier x.com

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