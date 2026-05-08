Savino Del Bene Scandicci anche Ruddins ai saluti | addio dopo tre stagioni

Dopo tre stagioni, Lindsey Ruddins lascia la squadra di Scandicci. La società ha annunciato che anche la giocatrice non farà parte del roster per la prossima stagione. La notizia arriva a pochi giorni dall’addio di altri elementi della formazione. La squadra sta quindi riorganizzando la rosa in vista degli impegni futuri. La decisione riguarda gli sviluppi della prossima annata sportiva.

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SCANDICCI – Anche Lindsey Ruddins non farà parte del roster per la prossima stagione con la Savino Del Bene Scandicci. Schiacciatrice statunitense con grandi doti fisiche, Ruddins conclude il proprio percorso in maglia Savino Del Bene Volley dopo tre stagioni consecutive, vissute dal 2023 al 2026. Un cammino importante, nel quale si è messa a servizio della squadra, contribuendo ai risultati raggiunti dal club in Italia e in Europa. Nel corso della sua esperienza a Scandicci, Lindsey Ruddins ha preso parte a una delle fasi più significative della storia della società, contribuendo alla crescita del gruppo e alla conquista di alcuni traguardi storici.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Savino Del Bene Scandicci, anche Ruddins ai saluti: addio dopo tre stagioni Notizie correlate Addio shock a Scandicci: l’astro Antropova lascia la Savino Del Bene? Cosa scoprirai Chi potrà sostituire il talento tecnico della stella islandese-russa? Come cambierà il sistema di gioco della Savino Del Bene? Dove... Festa di fine stagione per la Savino Del Bene Scandicci: salutano tre protagonisteLindsey Ruddins, Brenda Castillo ed Ekaterina Antropova non farenno parte del roster della prossima stagione. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Al via la Final Four di CEV Champions League!; Volley Scandicci, Savino Del Bene Volley: sfuma la finale di Champions League; Tra la Serie A e il tetto d’Europa c’è ancora la Turchia: Conegliano e Scandicci di scena a Istanbul per la Final Four di CEV Champions League; Finale 3°/4° posto | A. Carraro Imoco Conegliano - Savino Del Bene Scandicci in Diretta Streaming | DAZN IT. Savino Del Bene Volley, si chiude il ciclo di Lindsey Ruddins dopo tre stagioniLa Savino Del Bene Volley comunica ufficialmente che Lindsey Ruddins non farà parte del roster per la prossima stagione. Schiacciatrice statunitense con ... gonews.it Volley Scandicci, quarto posto europeo per la Savino Del BeneSi chiude con un quarto posto europeo il percorso della Savino Del Bene Volley che, nella finale per il terzo posto della Final Four di CEV Champions ... gonews.it Savino Del Bene Scandicci, Amerikali smaçör Lindsey Ruddins ile yollarini ayirdigini açikladi. x.com Savino Del Bene Volley Scandicci facebook