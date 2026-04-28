Il Volley Bergamo 1991 ufficializza l’addio di Strubbe dopo due stagioni

Il Volley Bergamo 1991 ha annunciato la fine del rapporto con Monique Strubbe, che ha indossato la maglia rossoblù per due stagioni. La società ha comunicato ufficialmente la separazione, senza fornire ulteriori dettagli sulla conclusione dell’accordo. La giocatrice lascia il club dopo aver disputato due campionati con la formazione bergamasca.

Bergamo. Dopo due stagioni in maglia rossoblù, si separano le strade tra il Volley Bergamo 1991 e Monique Strubbe. La centrale tedesca lascia la città al termine di un percorso intenso, fatto di crescita, dedizione e contributo costante alla causa della squadra. Arrivata a Bergamo nella stagione 202425, Strubbe si è subito distinta per solidità a muro, presenza in attacco e grande professionalità. I numeri raccontano solo in parte l’impatto di Monique, capace di portare equilibrio e intensità in ogni momento della stagione. “Bergamo è stata casa per due anni importanti della mia carriera e della mia vita – sono le parole di Monique – Qui sono cresciuta tanto, come giocatrice e come persona.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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