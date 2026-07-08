Durante un controllo stradale a Brugherio, un uomo di 52 anni è stato fermato dalla polizia locale. Durante le verifiche è emerso che era irregolare da 26 anni e risultava già essere stato espulso dal territorio nazionale. L'uomo è stato quindi accompagnato in commissariato e successivamente espulso.

Un controllo stradale si è trasformato in un'espulsione dal territorio nazionale. Protagonista un 52enne marocchino, fermato dalla polizia locale a Brugherio (Monza e Brianza). Gli agenti, insospettiti dall'assenza di documenti validi, lo hanno accompagnato in questura a Monza per sottoporlo ai rilievi fotodattiloscopici e accertarne l'identità. I controlli sui terminali hanno svelato la lunghissima permanenza irregolare dell'uomo sul territorio nazionale: ben 26 anni. Ora verrà espulso., Il 52enne è stato denunciato a piede libero e nei suoi confronti l'Ufficio immigrazione ha già attivato le procedure per l'allontanamento dall'Italia, come previsto dalle attuali norme sui respingimenti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Monza, viene fermato per un controllo stradale e scoprono che è irregolare da 26 anni: espulso

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L'esplosione, i banditi a volto coperto con i fucili spianati: l'assalto al portavalori

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