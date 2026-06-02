Scarcerato dopo l' arresto per stalking viene espulso perchè scoperto irregolare in Italia

Dopo essere stato arrestato lo scorso dicembre per atti persecutori, un cittadino gambiano di 22 anni è stato scarcerato. Tuttavia, poche ore dopo la liberazione, è stato sottoposto a un provvedimento di espulsione perché è risultato irregolare in Italia. La procedura si è conclusa con l'espulsione immediata, che ha seguito la scarcerazione avvenuta poco prima.

Dalla scarcerazione all'espulsione nel giro di poche ore. È il percorso che ha riguardato un cittadino gambiano di 22 anni, arrestato lo scorso dicembre per atti persecutori e recentemente tornato in libertà.A seguito delle verifiche eseguite dagli uffici della Questura di Bolzano, l'uomo è. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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