Un uomo di 52 anni marocchino è stato fermato durante un controllo stradale a Brugherio e risulta essere in Italia senza permesso di soggiorno da 26 anni. La polizia locale ha effettuato il controllo ieri alle 16, riscontrando la sua posizione irregolare. Non sono state riportate altre informazioni sul veicolo o sull’identità dell’uomo. La persona è stata denunciata per la presenza irregolare sul territorio nazionale.

Brugherio (Monza e Brianza) – In Italia da 26 anni senza permesso di soggiorno. Questo hanno scoperto gli agenti della polizia locale di Brugherio che ieri alle 16.10 circa durante un controllo di polizia stradale hanno fermato una uomo di origini marocchine di 52 anni. Dopo averlo sottoposto a fermo, l'uomo è stato accompagnato in Questura a Monza per la compiuta identificazione. E dagli accertamenti eseguiti è risultato appunto irregolare sul territorio nazionale da 26 anni. Pertanto è stato denunciato ed è stata attivata la procedura per l’allontanamento, secondo le norme previste dall’attuale normativa sull’immigrazione. Cos’è e a cosa serve il permesso di soggiorno?. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - In Italia da 26 anni senza permesso di soggiorno: 52enne marocchino scoperto per un controllo stradale

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