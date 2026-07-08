A Monza è iniziata la gara d’appalto per la nuova linea della metropolitana, con scadenza tra 6 e 9 mesi. Sono sette anni che il Comune lavora con 14 cantieri aperti per la realizzazione della M5, ma nessuno intende attendere ancora. La città cerca di adottare un modello simile a quello di Milano per accelerare i lavori e ridurre i tempi di realizzazione. La gara è stata avviata il 25 giugno, senza ulteriori dettagli sui responsabili del procedimento.

Monza – La gara d’appalto è partita il 25 giugno e serviranno tra i 6 e i 9 mesi per arrivare all’aggiudicazione dei lavori. Ma a Monza nessuno vuole aspettare. Perché il prolungamento della metropolitana M5 da Milano al capoluogo brianzolo porterà con sé anche una delle stagioni di cantieri più impegnative della sua storia. Per questo il Comune ha deciso di giocare d’anticipo e di prepararsi fin da ora alla gestione di un’opera destinata a durare 6 anni e mezzo, con avvio previsto a metà 202 7 e conclusione, secondo il p rogramma di MM, non prima del 31 marzo 2034. https:www.ilgiorno.itmonza-brianzacronacam5-a-monza-una-corsa-81301bcf L’iniziativa parte dal sindaco Paolo Pilotto, che ha chiesto il supporto del Comune di Milano e di MM per trasferire a Monza l’esperienza maturata durante la realizzazione delle linee M5 e M4. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Monza e l’arrivo della M5: sette anni con 14 cantieri aperti insieme, il Comune studia il ‘modello Milano’

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