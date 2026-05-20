A quattro anni dal sisma che ha colpito la zona di Ferrara, sono ancora 186 i cantieri aperti nei territori interessati dal cratere. La maggior parte di questi interventi riguarda le strutture danneggiate nei piccoli borghi, con alcuni ambienti religiosi che stanno per essere riaperti dopo i lavori di ristrutturazione. Restano in corso anche verifiche e interventi di messa in sicurezza in diverse parrocchie, mentre altri edifici sono stati già restituiti alla comunità.

? Domande chiave Quanti cantieri rimangono aperti nei piccoli borghi del cratere?. Quali parrocchie vedranno la riapertura dopo i nuovi lavori?. Come verranno gestiti i 35 milioni destinati agli edifici pubblici?. Perché i tempi dei centri universitari differiscono dai borghi provinciali?.? In Breve Su 313 cantieri censiti, 127 sono conclusi e 131 risultano ancora in corso.. Regione destina 20 milioni di euro per il patrimonio della Curia ferrarese.. L'8 giugno iniziano i lavori per l'ex Ipsia con 4 milioni di euro.. Fondi comunali per 35 milioni tra 15 regionali e 20 assicurativi.. A quattordici anni dalle scosse che hanno colpito il territorio, a Ferrara restano ancora 186 interventi di ricostruzione aperti tra opere pubbliche e beni culturali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sisma a Ferrara, 14 anni dopo: restano 186 cantieri aperti nel cratere

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Terremoto in Emilia, 14 anni dopo: a Ferrara ancora in corso 186 interventiFerrara, 20 maggio 2026 – Le ferite, sui muri della città, si stanno pian piano rimarginando.

Leggi anche: Sisma, Castelli: “Cratere laboratorio nazionale di legalità e innovazione”

Terremoto in Emilia, 14 anni dopo: a Ferrara ancora in corso 186 interventiQuelli conclusi sono 127, a breve inizieranno le opere per il recupero del Castello Estense. Per le chiese la Regione ha investito venti milioni. In città è in partenza il restauro dell’Ipsia. Oggi a ... msn.com

Ricostruzione post sisma: spesi 8 miliardiIl dossier della Regione sul terremoto del 2012: Gli interventi privati sono stati 9.800 e hanno coinvolto 20mila unità immobiliari ... ilrestodelcarlino.it