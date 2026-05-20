Sisma a Ferrara 14 anni dopo | restano 186 cantieri aperti nel cratere

Da ameve.eu 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A quattro anni dal sisma che ha colpito la zona di Ferrara, sono ancora 186 i cantieri aperti nei territori interessati dal cratere. La maggior parte di questi interventi riguarda le strutture danneggiate nei piccoli borghi, con alcuni ambienti religiosi che stanno per essere riaperti dopo i lavori di ristrutturazione. Restano in corso anche verifiche e interventi di messa in sicurezza in diverse parrocchie, mentre altri edifici sono stati già restituiti alla comunità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

? Domande chiave Quanti cantieri rimangono aperti nei piccoli borghi del cratere?. Quali parrocchie vedranno la riapertura dopo i nuovi lavori?. Come verranno gestiti i 35 milioni destinati agli edifici pubblici?. Perché i tempi dei centri universitari differiscono dai borghi provinciali?.? In Breve Su 313 cantieri censiti, 127 sono conclusi e 131 risultano ancora in corso.. Regione destina 20 milioni di euro per il patrimonio della Curia ferrarese.. L'8 giugno iniziano i lavori per l'ex Ipsia con 4 milioni di euro.. Fondi comunali per 35 milioni tra 15 regionali e 20 assicurativi.. A quattordici anni dalle scosse che hanno colpito il territorio, a Ferrara restano ancora 186 interventi di ricostruzione aperti tra opere pubbliche e beni culturali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

sisma a ferrara 14 anni dopo restano 186 cantieri aperti nel cratere
© Ameve.eu - Sisma a Ferrara, 14 anni dopo: restano 186 cantieri aperti nel cratere
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Terremoto in Emilia, 14 anni dopo: a Ferrara ancora in corso 186 interventiFerrara, 20 maggio 2026 – Le ferite, sui muri della città, si stanno pian piano rimarginando.

Leggi anche: Sisma, Castelli: “Cratere laboratorio nazionale di legalità e innovazione”

sisma a ferrara 14Terremoto in Emilia, 14 anni dopo: a Ferrara ancora in corso 186 interventiQuelli conclusi sono 127, a breve inizieranno le opere per il recupero del Castello Estense. Per le chiese la Regione ha investito venti milioni. In città è in partenza il restauro dell’Ipsia. Oggi a ... msn.com

sisma a ferrara 14Ricostruzione post sisma: spesi 8 miliardiIl dossier della Regione sul terremoto del 2012: Gli interventi privati sono stati 9.800 e hanno coinvolto 20mila unità immobiliari ... ilrestodelcarlino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web