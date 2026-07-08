Montesacro investe una donna e si allontana | rintracciato e denunciato

Un'auto ha investito una donna di 67 anni in via Vettore, nel quartiere Montesacro, e subito dopo ha urtato un veicolo in sosta prima di allontanarsi senza fermarsi. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale. Le forze dell’ordine hanno rintracciato e denunciato il conducente coinvolto nell’incidente.

Roma, 8 luglio 2026 – Nella mattinata di lunedì 6 luglio, nel quartiere Montesacro, in via Vettore, una donna italiana di 67 anni è stata investita da un’auto che, subito dopo l’impatto, ha urtato anche un veicolo in sosta, per poi allontanarsi senza fermarsi a prestare assistenza. La donna è stata immediatamente soccorsa e trasportata al Policlinico Umberto I. Fortunatamente le lesioni riportate non sono risultate gravi. Gli agenti del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale di Roma Capitale hanno avviato nell’immediatezza una serrata attività investigativa per individuare il veicolo e il conducente responsabile. Grazie ad una rapida ricostruzione dei fatti e ad un’accurata analisi delle immagini, subito acquisite, dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, è stato possibile risalire all’Audi A4 coinvolta. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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