Si allontana dal pronto soccorso e scompare | ore d' angoscia per una donna

Una donna di 36 anni è uscita dal pronto soccorso di un ospedale e da allora non è più stata trovata. Sono state attivate le procedure di ricerca previste a livello provinciale. Le autorità stanno cercando di rintracciare la donna, che si è allontanata senza lasciare tracce. La scomparsa ha generato preoccupazione tra familiari e medici, mentre le squadre di soccorso stanno perlustrando le aree vicine all’ospedale. La donna è stata vista per l’ultima volta nel pomeriggio di ieri.

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