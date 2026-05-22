Si allontana dal pronto soccorso e scompare | ore d' angoscia per una donna
Una donna di 36 anni è uscita dal pronto soccorso di un ospedale e da allora non è più stata trovata. Sono state attivate le procedure di ricerca previste a livello provinciale. Le autorità stanno cercando di rintracciare la donna, che si è allontanata senza lasciare tracce. La scomparsa ha generato preoccupazione tra familiari e medici, mentre le squadre di soccorso stanno perlustrando le aree vicine all’ospedale. La donna è stata vista per l’ultima volta nel pomeriggio di ieri.
È scattato il protocollo provinciale per la ricerca delle persone scomparse dopo l’allontanamento di una donna di 36 anni dal pronto soccorso dell’ospedale di Esine. Secondo quanto ricostruito, la 36enne - residente a Edolo - si trovava in osservazione quando si sarebbe allontanata. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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