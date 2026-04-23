Investe 17enne e scappa | pirata della strada rintracciato e denunciato anche per detenzione di droga

Un uomo di circa cinquantenni ha investito un diciassettenne e si è allontanato senza prestare soccorso. Dopo alcuni controlli, le forze dell’ordine sono riuscite a rintracciare e denunciare l’uomo, che ora è accusato di fuga dopo aver causato l’incidente. Durante le verifiche, è stato trovato in possesso di droga, portando all’aggravante dell’uso di sostanze stupefacenti. L’incidente si è verificato in un’area urbana, coinvolgendo un veicolo e un giovane in bicicletta.

Cinquantenne, forse tradito dalla fretta o dal disprezzo per le regole della strada, investe un 17enne e scappa. Anziché fermare l'auto che stava guidando, sincerarsi delle condizioni di salute del ragazzino e chiedere l'intervento dei soccorsi, il licatese ha accelerato e s'è dissolto da via.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: Investe un ciclista e scappa, pirata della strada rintracciato grazie alle telecamere Investe un motociclista e scappa: pirata della strada recidivo denunciato (grazie alle telecamere)Aveva investito un motociclista e dopo averlo lasciato a terra senza prestargli soccorso si era dato alla fuga a bordo del suo furgone. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Investe 17enne e scappa: pirata della strada rintracciato e denunciato... anche per detenzione di droga; Arese, scappa all’alt dei carabinieri e nella fuga investe un militare. Nell’auto 14 dosi di cocaina; Investe tre donne e scappa, una muore: arrestato poco dopo; Scappa all’alt e investe un carabiniere, in auto 14 dosi di cocaina. Ruba un’auto e investe un uomo durante la fuga: 17enne fermato da un funzionario di Roma Capitale al Prenestino - facebook.com facebook Prenestino, 17enne ruba auto e nella fuga investe un uomo ift.tt/FX9Nxwq x.com