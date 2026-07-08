Montecitorio | question time con i ministri Salvini Calderone e Foti

Oggi alle 15, l’Aula di Montecitorio ospiterà un question time trasmesso in diretta dalla Rai. Partecipano i ministri Salvini, Calderone e Foti. La sessione si svolge nell’ambito delle attività di Parlamento e sarà trasmessa in televisione dalla rete pubblica.

ROMA – Si svolgerà oggi, 8 luglio, a partire dalle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, risponde a interrogazioni sulle iniziative di competenza volte a ripristinare la regolarità del trasporto ferroviario e a garantire l’effettivo diritto all’assistenza degli utenti (Ravetto – MISTO-FNV-F); sulle iniziative in relazione ai ritardi e alle cancellazioni nel trasporto aereo e ferroviario e chiarimenti in merito alle dimissioni dell’amministratore delegato di Ferrovie dello Stato (Boschi – IV-CR);... 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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Question Time alla Camera con Salvini e Giorgetti, Aula vuota

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Temi più discussi: Tajani e Crosetto a Montecitorio, tra Usa e riarmo europeo; Oggi alla Camera question time con i ministri Salvini, Calderone e Foti; Revisione patto di stabilità, riduzione costo energia e sicurezza sul lavoro; Alla Camera il question time con Tajani, Crosetto Zangrillo e Bernini.

#QuestionTime con i Ministri @matteosalvinimi - @mitgov_it , Marina Elvira Calderone - @MinLavoro e @TommasoFoti - @DipPoliticheUE. Temi: bit.ly/TemiQuestionTi… Diretta WebTv: bit.ly/Aula080726 Rai Facebook #OpenCamera x.com

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