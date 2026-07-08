Monorotaie delle 5 Terre Investiti altri 256mila euro per la manutenzione

Da lanazione.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un investimento di oltre 256mila euro è stato destinato alla manutenzione delle monorotaie nelle località di Riomaggiore, Vernazza e Monterosso. I fondi sono stati utilizzati per interventi di manutenzione straordinaria sulle strutture di trasporto nelle cinque terre. L’intervento mira a garantire la sicurezza e il funzionamento delle monorotaie, che collegano le diverse località lungo la costa. La somma è stata assegnata specificamente a interventi di riparazione e miglioramento delle infrastrutture.

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Un investimento straordinario di oltre 265mila euro destinato alla manutenzione delle monorotaie presenti nei comuni di Riomaggiore, Vernazza e Monterosso. È quanto stanziato dal Parco nazionale delle Cinque Terre, in aggiunta alle risorse che l’ente stanzia ogni anno per la manutenzione ordinaria dei 57 impianti distribuiti sul territorio, pari a 57mila euro annui. Le monorotaie costituiscono uno strumento indispensabile per l’ agricoltura delle Cinque Terre e rappresentano una delle poche forme di meccanizzazione compatibili con le caratteristiche di un territorio modellato nei secoli dal lavoro dell’uomo. Queste soluzioni a basso impatto hanno consentito di garantire l’accessibilità ai terrazzamenti evitando la realizzazione di infrastrutture o interventi sulla viabilità agricola più invasivi e potenzialmente impattanti sul paesaggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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