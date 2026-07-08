monorotaie delle 5 terre investiti altri 256mila euro per la manutenzione

Notizia in breve

Un investimento di oltre 256mila euro è stato destinato alla manutenzione delle monorotaie nelle località di Riomaggiore, Vernazza e Monterosso. I fondi sono stati utilizzati per interventi di manutenzione straordinaria sulle strutture di trasporto nelle cinque terre. L’intervento mira a garantire la sicurezza e il funzionamento delle monorotaie, che collegano le diverse località lungo la costa. La somma è stata assegnata specificamente a interventi di riparazione e miglioramento delle infrastrutture.