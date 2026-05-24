Un nuovo strumento è stato adottato per aggiornare i prezzi negli appalti di manutenzione e realizzazione delle strade, dopo che il costo del bitume, essenziale per l’asfalto, è aumentato a causa del conflitto in Iran. In totale, sono stati stanziati 92 milioni di euro per interventi di manutenzione stradale, che ora tengono conto delle variazioni di prezzo. La misura mira a garantire la continuazione dei lavori senza interruzioni dovute alle fluttuazioni del mercato.

Il Comune adotta uno strumento per l’ adeguamento dei prezzi negli appalti per la realizzazione e la manutenzione delle strade, attività colpite dall’impennata del prezzo del bitume, componente indispensabile dell’asfalto, conseguente al conflitto armato in Iran. "Vogliamo tutelare l’interesse dei cittadini – dichiara Marco Granelli, assessore alle Opere pubbliche e Cura del territorio –. I cantieri fermi o rallentati hanno un costo enorme in termini di sicurezza e vivibilità, oltre che economico. Nel biennio 2627 abbiamo investito in manutenzione delle strade 56 milioni di euro, quasi il doppio della media degli anni precedenti. Anche per l’armamento tranviario abbiamo quasi raddoppiato l’investimento: nel biennio in corso vi sono 36 milioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Manutenzione strade, investiti 92 milioni di euro

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MANUTENZIONE STRADE: ECCO I FATTI SUGLI SVINCOLI

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