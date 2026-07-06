Il 6 luglio 2026, è stato annunciato che le monorotaie delle Cinque Terre saranno oggetto di un investimento dedicato alla viticoltura estrema. La zona, caratterizzata da terreni scoscesi e ripidi, utilizza sistemi di trasporto specifici per facilitare le operazioni agricole sulle pareti verticali. La scelta di interventi infrastrutturali mira a supportare le attività agricole in un territorio dove la coltivazione si svolge in condizioni di pendenza elevata. Non sono stati forniti dettagli sui costi o sui soggetti coinvolti.

Manarola (La Spezia), 6 luglio 2026 – Le Cinque Terre non sono semplicemente un profilo costiero, ma una montagna che sprofonda nel mare, dove l’agricoltura non ha mai cercato il piano, ma ha sfidato la verticalità. In questo scenario unico al mondo, i vigneti si aggrappano a pendii estremi, modellati nei secoli da una rete di muri a secco che definisce non solo l’estetica, ma la sopravvivenza stessa di questo ecosistema. La tenuta di tale paesaggio dipende da un’infrastruttura tecnologica tanto silenziosa quanto cruciale: le monorotaie. Per garantire la piena funzionalità di questi impianti in vista dell'imminente vendemmia, il Parco Nazionale delle Cinque Terre ha stanziato un investimento straordinario di oltre 265mila euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Monorotaie delle Cinque Terre: un investimento per la viticoltura estrema

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Turista cade lungo il sentiero delle Cinque TerreNel pomeriggio di oggi, una turista è caduta mentre percorreva il sentiero che collega Monterosso e Vernazza nelle Cinque Terre.

Francesco Giubilei premiato a Buranco nella 16ª edizione del Premio Giornalistico delle Cinque TerreA Buranco si è svolta oggi la sedicesima edizione del Premio Giornalistico delle Cinque Terre.

Argomenti più discussi: Vernazza in Vigna; La falesia di Corniglia. Servono cinque milioni per la messa in sicurezza.

Parco nazionale delle Cinque Terre, un luogo dove la natura si specchia nel mareIl parco nazionale delle Cinque Terre è uno dei luoghi più suggestivi della costa italiana. A rendere così speciale Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore è sicuramente la ... elle.com

Cinque Terre, un viaggio fatto di paesaggi indimenticabili da scoprireCinque terre, ma un solo grande paesaggio in cui immergersi. Quello fatto di colline e promontori a picco sul mare, piccole spiagge e calette nascoste tra le rocce, ma anche di cinque borghi dal ... elle.com