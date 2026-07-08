Monopattini arriva la stretta | il report della Municipale

Da anteprima24.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Polizia Municipale di Salerno ha intensificato i controlli sui monopattini, concentrandosi su comportamenti irregolari per migliorare la sicurezza stradale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Tempo di lettura: 2 minuti La stretta sui monopattini è diventata uno dei capitoli più significativi dell’ultima settimana di attività della Polizia Municipale di Salerno, che ha intensificato i controlli sulla micromobilità per contrastare comportamenti irregolari e aumentare la sicurezza stradale. Dal 20 maggio al 5 luglio 2026 elevati 55 verbali ai proprietari di monopattini: 14 per mancato uso del casco, 39 per mancanza del targhino e uno per sosta sul marciapiede. Un dato che si inserisce in un contesto cittadino complesso, segnato da un numero ancora elevato di sinistri: nel primo semestre dell’anno rilevati 420 incidenti, 153 dei quali con feriti e due con esito mortale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

monopattini arriva la stretta il report della municipale
© Anteprima24.it - Monopattini, arriva la stretta: il report della Municipale
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Biciclette elettriche e monopattini, stretta della municipale in centroLa polizia municipale di Nocera Inferiore ha intensificato i controlli nel centro cittadino per verificare l'uso di biciclette elettriche e...

Leggi anche: Dopo i monopattini stretta anche sulle biciclette: arriva la "targa invisibile" e l'obbligo del casco. Ecco chi rischia la multa

Temi più discussi: Stretta sui monopattini elettrici in città, negli ultimi due mesi impennata di controlli: 128 sanzioni tra giugno e luglio; In Brianza controlli serali rafforzati contro la malamovida e stretta sui monopattini elettrici; Monopattini, dal 17 luglio arriva l'assicurazione obbligatoria ma casco e targa restano un miraggio nelle città; Incidenti, il summit. Stretta su ’E-Bike’ e monopattini elettrici: Vanno troppo veloci.

monopattini arriva la strettaMonopattini, obbligo assicurazione del 17 luglio(Adnkronos) - Dopo il rinvio deciso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti d'intesa con le compagnie assicurative, entra in vigore l'obbligo di assicurazione Rc auto anche per i monopattin ... msn.com

Monopattini elettrici, scatta la stretta: targhe, casco e assicurazione, fioccano le prime multeUna svolta attesa da tempo, ma che nelle prime giornate di applicazione sta già producendo effetti concreti. In diverse città italiane sono infatti scattati controlli e sanzioni, con particolare ... motorionline.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web