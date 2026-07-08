Tempo di lettura: 2 minuti La stretta sui monopattini è diventata uno dei capitoli più significativi dell’ultima settimana di attività della Polizia Municipale di Salerno, che ha intensificato i controlli sulla micromobilità per contrastare comportamenti irregolari e aumentare la sicurezza stradale. Dal 20 maggio al 5 luglio 2026 elevati 55 verbali ai proprietari di monopattini: 14 per mancato uso del casco, 39 per mancanza del targhino e uno per sosta sul marciapiede. Un dato che si inserisce in un contesto cittadino complesso, segnato da un numero ancora elevato di sinistri: nel primo semestre dell’anno rilevati 420 incidenti, 153 dei quali con feriti e due con esito mortale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Monopattini, arriva la stretta: il report della Municipale

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