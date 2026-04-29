La polizia municipale di Nocera Inferiore ha intensificato i controlli nel centro cittadino per verificare l'uso di biciclette elettriche e monopattini. Le verifiche sono state concentrate sulla conformità alle norme di sicurezza e sul rispetto delle regole di circolazione, in risposta a segnalazioni di utilizzo scorretto e potenzialmente pericoloso di questi mezzi. L'intervento ha coinvolto diversi punti strategici nel cuore della città.

La polizia municipale di Nocera Inferiore interviene e rafforza i controlli sull'uso indisciplinato - oltre che pericoloso - delle bici elettriche e dei monopattini. Entrambi i veicoli vengono utilizzati mettendo a rischio la pubblica incolumità, specie nelle vie del centro.I controlliDa giorni.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Notizie correlate

Stretta sull'uso sconsiderato di bici elettriche e monopattini: raffica di controlli, scattano le sanzioniLe operazioni si sono concentrate nelle aree più sensibili del centro cittadino e in quelle maggiormente toccate dal fenomeno in esame ed hanno...

Ztl Roma, stretta sulle auto elettriche: pass da 1.000 euro all'anno per l'accesso nel centroStop all'ingresso gratuito per le auto elettriche nella Ztl Centro Storico di Roma: l'assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Pericolo monopattini e bici elettriche, la Polstrada ai ragazzi: Utilizzate la testa e il casco; Biciclette elettriche e monopattini, stretta della municipale in centro; Caffarella : l'Ente Parco Appia Antica vieta le bici e i monopattini elettrici; Appia Antica e parco della Caffarella a Roma: scatta il divieto per bici e monopattini elettrici - Radio Globo.

Lucera, centro storico e Villa Comunale ostaggio di bici elettriche, scooter e monopattini: in arrivo le contromisureLucera, caos tra monopattini e bici nel centro storico: subito contromisure, riattivare i varchi di via Gramsci e più controlli anche a piedi Lucera, ... lucerabynight.it

Polizia Locale, quattro nuovi monopattini e quattro bici elettriche per aumentare i controlli in centro e sulle ciclabiliPRATO - Sono entrati in servizio questa settimana i quattro nuovi monopattini e le quattro biciclette elettriche utilizzati dalla Polizia Locale per un ... piananotizie.it

Sono entrati a far parte dei mezzi di servizio due biciclette elettriche che consentiranno agli agenti di muoversi sul territorio in modalità più snella ma soprattutto senza inquinare - facebook.com facebook