Money Road 3 non ci sarà nel 2027 | parla De Bellis

Money Road 3 non sarà trasmesso nel palinsesto di Sky per la stagione 2026-2027. La decisione è stata comunicata da De Bellis e sembra derivare anche da motivazioni economiche, considerando che gli ascolti della seconda stagione non sono aumentati rispetto alla precedente. La serie non è stata inserita nel programma ufficiale di prossima programmazione. Non sono stati annunciati altri motivi ufficiali o dettagli aggiuntivi.

Money Road 3 non è nei palinsesti Sky 2026-2027. Dietro lo stop ci sarebbero anche ragioni economiche: gli ascolti della seconda edizione non sono cresciuti. Tra i titoli presentati il 7 luglio 2026 al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano durante la conferenza stampa dei palinsesti Sky 2026-2027, un nome era vistosamente assente. Money Road: Ogni Tentazione Ha Un Prezzo – il reality con Fabio Caressa che aveva chiuso le ultime due stagioni televisive di Sky – non compare da nessuna parte nel calendario che va da settembre 2026 a giugno 2027. I giornalisti presenti hanno subito chiesto spiegazioni, e il responsabile dei contenuti di entertainment di Sky, Giuseppe De Bellis, ha risposto rassicurando i fan: Money Road 3 si farà. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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