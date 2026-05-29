Tra le voci che circolano riguardo a Sanremo 2027, si parla anche della possibile partecipazione di Maria De Filippi. I preparativi per l’evento sono già in corso, con l’organizzazione che sta definendo gli aspetti principali della manifestazione. La prossima edizione del Festival della Canzone italiana si terrà a febbraio e durerà circa una settimana. Non ci sono ancora conferme ufficiali sulla presenza della conduttrice.

Fervono i preparativi per Sanremo 2027, la nuova edizione del Festival della Canzone italiana che terrà incollato il pubblico per circa una settimana a febbraio. La possibile presenza di Maria De Filippi all'evento, accanto a Stefano De Martino (annunciato da Carlo Conti come nuovo conduttore) rappresenta quel quid in più che potrebbe far fare alla kermesse canora il salto di qualità. Ricordiamo come la presentatrice Mediaset fu già presente nell'edizione 2017 al fianco di Carlo Conti e, anni prima, nel 2009 affiancando alla conduzione Paolo Bonolis per una sola notte. Ma cosa c'è di vero sulla partecipazione di Maria De Filippi a Sanremo 2027? La possibile presenza di Maria De Filippi a Sanremo 2027 accanto a Stefano De Martino rappresenterebbe un confronto generazionale e mediatico senza precedenti. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Sanremo 2027: ci sarà anche Maria De Filippi?

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Caos Sanremo 2027: chi affiancherà Stefano De Martino Il retroscena bomba!

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