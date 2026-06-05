money road cresce nel terzo episodio su sky e now con orietta berti nel luna park

Il terzo episodio di Money Road su Sky e NOW ha registrato un aumento del 16% negli ascolti. La puntata si svolge nel Luna Park e presenta tensioni, tentazioni e nuove dinamiche tra i partecipanti.

Money Road registra ascolti in crescita: il terzo episodio sale del 16% su Sky e NOW, tra tensioni, tentazioni e nuove dinamiche di gruppo. Benissimo anche i dati nei sette giorni per l’episodio 2: tra free e pay Total Audience di 1.390.000 spettatori medi, in leggera crescita rispetto all’episodio del debutto. Sui social interazioni in netto aumento sia rispetto a una settimana fa, sia rispetto all’anno scorso: quelle Social TV Audience in rilevazione Linear salgono rispettivamente del +69% e del +42% (19.3mila), quelle nella rilevazione Same Day 247 segnano +72% e +46% (24.2mila). 12 partecipanti con un montepremi di partenza di 307.450... 🔗 Leggi su Digital-news.it

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Temi più discussi: Pagelle Money Road 4 giugno: Marilina e Simona mettono pepe, Chiara, Adele e Camilla sono le più ragionevoli; Orietta Berti per un giorno 'regina' di un Luna Park malese a Money Road; Chi è Meryem Saida, concorrente di Money Road. L'infanzia in Marocco, la laurea in Lingue e il lavoro da modella; Money Road: e se stasera fosse la puntata di Roberto Grazini?.

Money Road su Sky e NOW: ascolti in crescita ma montepremi in calo nel secondo episodio x.com

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