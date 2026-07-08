Mondiali l' ottava sorella è la Svizzera | con la sesta europea il quadro è completo GLI ACCOPPIAMENTI AI QUARTI

Notizia in breve

La Svizzera ha battuto la Colombia 4-3 ai rigori dopo uno 0-0 nei tempi regolamentari e supplementari. La partita si è conclusa con un punteggio complessivo di 4-3 ai rigori, qualificando la squadra ai quarti di finale dei Mondiali. La formazione svizzera ha schierato un 4-3-3, con il portiere Kobel e i difensori Zakaria, Elvedi, Akanji e Rodriguez. A centrocampo, Freuler e Xhaka, mentre in attacco sono stati impiegati i tre attaccanti.