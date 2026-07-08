Mondiali l' ottava sorella è la Svizzera | con la sesta europea il quadro è completo GLI ACCOPPIAMENTI AI QUARTI
La Svizzera ha battuto la Colombia 4-3 ai rigori dopo uno 0-0 nei tempi regolamentari e supplementari. La partita si è conclusa con un punteggio complessivo di 4-3 ai rigori, qualificando la squadra ai quarti di finale dei Mondiali. La formazione svizzera ha schierato un 4-3-3, con il portiere Kobel e i difensori Zakaria, Elvedi, Akanji e Rodriguez. A centrocampo, Freuler e Xhaka, mentre in attacco sono stati impiegati i tre attaccanti.
Svizzera-Colombia 4-3 (0-0 al 120') SVIZZERA (4-3-3): Kobel 6; Zakaria 5.5 (42' st Widmer 6), Elvedi 6, Akanji 6, Rodriguez 6 (26' st Muheim 6); Freuler 6, Xhaka 5.5, Jashari 5.5 (1' st Sow 6); Rieder 6.5 (13' pts Amdouni 6), Embolo 5.5 (42' st Itten 6), Ndoye 6.5 (46' st Vargas 6). In panchina: Mvogo, Keller, Fassnacht, Comert, Okafor, Amenda. Allenatore: Yakin 6.5. COLOMBIA (4-3-3): Vargas 6; Munoz 6, D. Sanchez 6, Lucumi 6 (14' sts Mina sv), Mojica 6; Arias 6 (21' st Campaz 6), Lerma 6 (37' st Rios 6), Puerta 6; J. Rodriguez 6 (21' st Quintero 6), Suarez 5.5 (37' st Hernandez 6), L. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it
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