Svizzera-Colombia passano gli elvetici ai rigori | ora il quadro dei quarti di finale è completo

La Svizzera ha vinto ai rigori contro la Colombia negli ottavi di finale, con il punteggio di 4-3. La partita si è conclusa in parità dopo i tempi regolamentari e i supplementari. Con questa vittoria, la Svizzera si qualifica per i quarti di finale, che si disputeranno a partire da giovedì 9 luglio. Nel quadro dei quarti sono state definite le sfide tra Francia e Marocco, Spagna e Belgio, Norvegia e Inghilterra, e Argentina e Svizzera.

L’ultimo ottavo di finale si decide ai rigori. Ha la meglio la Svizzera, che vince 4 a 3 contro la Colombia. Adesso il tabellone dei quarti è completo: a partire da giovedì 9 luglio si sfideranno Francia e Marocco, Spagna e Belgio, Norvegia e Inghilterra, Argentina e Svizzera. Quella tra Svizzera e Colombia è stata una partita caratterizzata da un sostanziale equilibrio e da alcuni episodi arbitrali contestati: nel corso del secondo tempo la Svizzera ha reclamato due calci di rigore e un’espulsione per una manata di Luis Diaz. I tempi regolamentari sono terminati sullo 0 a 0, e si è così arrivati ai tempi supplementari. Altri trenta minuti a reti inviolate. 🔗 Leggi su Open.online

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