Mondiali l’Argentina ribalta l’Egitto e la Svizzera batte la Colombia ai rigori
Nell’ottavo di finale dei Mondiali, l’Argentina ha battuto l’Egitto dopo un match emozionante, mentre la Svizzera ha eliminato la Colombia ai rigori, con il risultato di 4-3. La partita tra Svizzera e Colombia si è conclusa senza reti nei tempi regolamentari e supplementari, con poche occasioni di gioco intenso. La sfida tra Argentina e Egitto si è invece caratterizzata da momenti di alta tensione e azione.
Dopo le montagne russe emotive diArgentina-Egitto, nell’ultimo ottavo di finale dei Mondiali prevale la noia. La partita traSvizzera e Colombia, vinta 4 a 3 dopo i rigori, finisce infatti a reti inviolate e sono poche le azioni adrenaliniche create dalle due squadre nei 120 minuti. Insomma, nulla di entusiasmante in questi ottavi di finale e il gol decisivo dal dischetto è di Vargas, che buca il portiere colombiano, suo omonimo, e fa scatenare la festa di un Paese intero che aspettava questo momento da tanto tempo. Ed è così che la Svizzera torna ai quarti a oltre 70 anni dalla partita persa 7 a 5 con l’Austria nel 1954. Ora in campo troverà i campioni del mondo in carica e l’eterno Messi, che ha già firmato otto gol in questo Mondiale, andando a segno in tutte le partite. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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