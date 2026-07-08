Nell’ottavo di finale dei Mondiali, l’Argentina ha battuto l’Egitto dopo un match emozionante, mentre la Svizzera ha eliminato la Colombia ai rigori, con il risultato di 4-3. La partita tra Svizzera e Colombia si è conclusa senza reti nei tempi regolamentari e supplementari, con poche occasioni di gioco intenso. La sfida tra Argentina e Egitto si è invece caratterizzata da momenti di alta tensione e azione.

Dopo le montagne russe emotive diArgentina-Egitto, nell’ultimo ottavo di finale dei Mondiali prevale la noia. La partita traSvizzera e Colombia, vinta 4 a 3 dopo i rigori, finisce infatti a reti inviolate e sono poche le azioni adrenaliniche create dalle due squadre nei 120 minuti. Insomma, nulla di entusiasmante in questi ottavi di finale e il gol decisivo dal dischetto è di Vargas, che buca il portiere colombiano, suo omonimo, e fa scatenare la festa di un Paese intero che aspettava questo momento da tanto tempo. Ed è così che la Svizzera torna ai quarti a oltre 70 anni dalla partita persa 7 a 5 con l’Austria nel 1954. Ora in campo troverà i campioni del mondo in carica e l’eterno Messi, che ha già firmato otto gol in questo Mondiale, andando a segno in tutte le partite. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Ildifforme.it - Mondiali, l’Argentina ribalta l’Egitto e la Svizzera batte la Colombia ai rigori

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Germania Curaçao 7-1: ho scoperto una cosa che mi ha fatto accapponare la pelle

Notizie e thread social correlati

Mondiali 2026: Svizzera batte Colombia ai rigori (4-3). Nei quarti affronterà l’Argentina di MessiLa Svizzera ha superato la Colombia ai rigori 4-3 agli ottavi dei Mondiali 2026, dopo lo 0-0 nei tempi regolamentari e supplementari.

Mondiali 2026: la Svizzera supera la Colombia ai rigori e raggiunge l’Argentina ai quartiLa Svizzera ha battuto la Colombia ai rigori 4-3 e si è qualificata per i quarti di finale dei Mondiali, raggiungendo anche l’Argentina.

Temi più discussi: Dall'inferno al paradiso: l'Argentina ribalta l'Egitto e vola ai quarti di finale; Messi, rigore sbagliato, assist, gol e lacrime: l’Argentina ribalta l’Egitto (3-2) e vola ai quarti; All'inferno e ritorno, l'Argentina ribalta l'Egitto e va ai quarti; Mondiali, l'Argentina ribalta l'Egitto e passa ai quarti: Messi sbaglia un rigore ma poi firma il 2-2.

#FIFAWorldCup Messi rianima l'Argentina. Ai #Mondiali2026, l'albiceleste sotto di 2 gol ribalta l'Egitto nel finale. Al termine del match, tutta l’emozione del n. 10. Tutto il mondiale minuto per minuto su #Radio1 raiplaysound.it/radio1 x.com

Mondiali, l’Argentina ribalta l’Egitto e passa ai quarti: Messi sbaglia un rigore ma poi firma il 2-2L'Albiceleste si trova in svantaggio di due gol contro un ottimo Egitto, ma a meno di 20 minuti dalla fine inizia una rimonta epica. Di Enzo Fernandez il gol decisivo, dopo il 2-2 firmato da Messi, ch ... firstonline.info

Egitto, furia contro arbitro e FIFA dopo il ko con l’Argentina: Mondiali truccati. Le accuse a Letexier e gli episodi contestatiL’Egitto attacca l'arbitro Letexier e la FIFA dopo la rimonta dell’Argentina: proteste per il rigore negato e il gol annullato. Le accuse del ct Hossam Hassan. sport.virgilio.it

Il manager egiziano Hossam Hassan alza la bandiera palestinese dopo la storica vittoria ai Mondiali (3 luglio 2026) reddit