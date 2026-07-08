La Svizzera ha battuto la Colombia ai rigori 4-3 e si è qualificata per i quarti di finale dei Mondiali, raggiungendo anche l’Argentina. È la prima volta dalla Coppa del 1954 che la nazionale elvetica entra tra le prime otto del torneo. La partita si è conclusa con la lotteria dei rigori, dopo il pareggio al termine dei tempi regolamentari e supplementari. La vittoria rappresenta un risultato storico per la Svizzera.

La Svizzera batte 4-3 ai rigori la Colombia e vola ai quarti di finale dei Mondiali. Un risultato storico per la nazionale elvetica, che non finiva tra le prime otto della Coppa del Mondo dall’edizione disputata in casa nel 1954. Rammarico invece per i Cafeteros, che perdono la possibilità di prendersi la rivincita sull’ Argentina, dopo la sconfitta in finale nell’ultima Coppa America. A sfidare Messi e compagni, reduci dall’incredibile rimonta contro l’Egitto, sarà dunque la Svizzera, una compagine che non ruba l’occhio ma si dimostra solida come poche e brilla per compattezza e continuità dei risultati. Sono necessari i calci rigori per decretare il passaggio del turno, in una gara bloccata e terminata senza reti, in cui è forse la Colombia a giocare meglio e ad andare più vicina al gol. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Mondiali 2026: la Svizzera supera la Colombia ai rigori e raggiunge l’Argentina ai quarti

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Mondiali 2026: la Svizzera supera la Colombia ai rigori dopo lo 0-0 al 120esimo e passa il turno

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