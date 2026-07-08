Mondiali di Hong Kong i convocati dell’Italia | ci sono Favaretto e Errigo

Da sportface.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Per i Mondiali di Hong Kong, la nazionale italiana di scherma ha annunciato i convocati. Tra gli uomini figurano Favaretto ed Errigo, mentre tra le donne manca Alice Volpi. La selezione arriva dopo i risultati positivi ottenuti agli Europei di giugno. La squadra si sta allenando in vista della competizione internazionale, che si svolgerà nella città asiatica. La rosa ufficiale è stata comunicata nelle ultime ore.

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L’Italia della scherma si prepara ai prossimi Mondiali di Hong Kong: i convocati per uomini e donne, con l’assenza di Alice Volpi Dopo l’ottimo rendimento agli Europei di giugno, la scherma italiana si prepara al secondo grande appuntamento dell’estate. Dal 22 al 30 luglio, Hong Kong ospiterà i Campionati del Mondo e i tecnici azzurri hanno diramato le convocazioni per la rassegna iridata, che si svolgerà in terra asiatica. In totale sono 30 gli atleti selezionati tra titolari e riserve, confermando quasi interamente la spedizione che ha trionfato sulle pedane francesi. La partenza per l’Asia è fissata per il 16 luglio: la squadra si radunerà prima in ritiro a Shenzhen, in Cina, per poi spostarsi nel territorio amministrativo speciale. 🔗 Leggi su Sportface.it

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