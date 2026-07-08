I quarti di finale dei Mondiali sono stati programmati dopo la conclusione degli ottavi di finale. Le partite tra Argentina e Egitto e tra Svizzera e Colombia hanno chiuso questa fase. Le date e gli orari delle partite sono stati annunciati, segnando il passaggio ai quarti. La fase si svolgerà in date specifiche, con gli incontri che vedranno affrontarsi le squadre qualificate. Non sono stati ancora comunicati i dettagli sugli orari esatti delle partite.

I Mondiali entrano nel vivo: sono ormai scanditi gli appuntamenti per i quarti di finale. Tutti gli incroci e quando si giocano le partite Argentina-Egitto e Svizzera-Colombia hanno chiuso gli ottavi di finale dei Mondiali. L’incredibile finale di partita di Leo Messi e compagni ha permesso ai biancocelesti di qualificarsi per i quarti in extremis, nonostante tutte le polemiche che si sono generate. Addirittura, diversi esponenti dell’Egitto hanno definito la partita truccata, non proprio quello che si poteva sperare. Un po’ più tardi, Svizzera e Colombia sono andate ai calci di rigore dopo una partita scialba e senza grandi emozioni, terminata 0-0 nei tempi regolamentari. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - Mondiali, definiti i quarti di finale: quando si gioca e tutti gli incroci

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