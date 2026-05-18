United Rugby Championship | definiti gli accoppiamenti dei quarti di finale

Nell’ultima giornata della regular season dell’United Rugby Championship sono stati definiti gli accoppiamenti dei quarti di finale. La partita finale ha deciso le posizioni in classifica, con diverse squadre che hanno ottenuto le loro qualificazioni negli ultimi minuti. La giornata ha visto cambiamenti di posizione e sorpassi tra le squadre in lotta per l’accesso ai turni successivi, rendendo il finale di stagione molto nervoso e incerto. Ora si conoscono le sfide che attendono le migliori otto squadre in campo.

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L’ultima giornata della regular season di United Rugby Championship ha sciolto soltanto negli ultimi ottanta minuti i nodi legati alla corsa playoff, regalando un turno ad alta tensione tra sorpassi, calcoli di classifica e qualificazioni conquistate sul filo di lana. A definire il quadro definitivo sono stati soprattutto i risultati arrivati da Limerick, Belfast e Cardiff, campi sui quali si decidevano sia gli accoppiamenti dei quarti sia l’ultimo pass disponibile per la post season. A chiudere davanti a tutti sono stati i campioni uscenti dei Glasgow Warriors, capaci di blindare il primo posto grazie al successo esterno contro Ulster, eliminato dalla corsa playoff dopo essere rimasto in gioco fino agli ultimi minuti del campionato. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - United Rugby Championship: definiti gli accoppiamenti dei quarti di finale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video 10 Minutes of Outrageous Prop Moments | Big Men With Skills Sullo stesso argomento United Rugby Championship: Benetton e Zebre, inizia il tour finale in SudafricaUn doppio turno in Sudafrica per chiudere una stagione da dimenticare – almeno in chiave URC. Basket femminile: finisce la regular season di Serie A1, definiti gli accoppiamenti dei playoffSi è definitivamente conclusa la stagione regolare per la Serie A1 2025-2026: chiarita in modo completo, definitivo e incontrovertibile la griglia... United Rugby Championship: la Benetton Treviso lotta quasi un’ora, ma chiude con una sconfitta la stagioneAlla Loftus Versfeld si chiude la stagione regolare dell’United Rugby Championship con una prova di forza dei padroni di casa degli Bulls, che impongono ... oasport.it United Rugby Championship: Zebre Parma, mesto addio alla stagione contro gli SharksUltimo atto della stagione regolare dell’United Rugby Championship per Sharks e Zebre Parma, impegnate in Sudafrica in una sfida che si preannuncia subito ... oasport.it