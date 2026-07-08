Mondiali | Balogun parla della sconfitta a 4-1 USA vs Belgio

L'USA ha perso 4-1 contro il Belgio negli ottavi di finale dei Mondiali. La squadra statunitense ha subito tre gol nel primo tempo e uno nel secondo, senza riuscire a reagire. L'incontro si è giocato in un clima di grande pressione, con il Belgio che ha dominato la partita fin dall'inizio. La sconfitta segna l'eliminazione degli americani dal torneo, con i giocatori che hanno commentato la delusione dopo il fischio finale.

L’avventura degli USA ai Mondiali è finita dopo la pesante sconfitta per 4-1 subita contro il Belgio negli ottavi di finale. Si tratta della più pesante sconfitta subita dal Paese in una Coppa del Mondo negli ultimi 36 anni, e la polemica sull’intervento personale di Donald Trump riguardo alla squalifica di un giocatore ha messo in secondo piano tutto il resto. Nei giorni precedenti la partita, Donald Trump aveva chiamato personalmente il presidente della FIFA Gianni Infantino per fare pressione affinché revocasse la squalifica per cartellino rosso dell’attaccante Folarin Balogun. Il giorno prima della partita, la FIFA ha confermato che Balogun avrebbe potuto giocare. 🔗 Leggi su Newsner.it

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