Gli Stati Uniti sono stati eliminati dai Mondiali 2026 dopo una sconfitta per 4-1 contro il Belgio negli ottavi di finale. La partita si è conclusa con un netto divario tra le due squadre, nonostante alcuni tentativi di recupero. Folarin Balogun ha sbagliato un’occasione importante, in un momento di tensione legato a polemiche con il presidente della FIFA. La squadra statunitense si ferma in questa fase del torneo, senza passare ai quarti.

Gli Stati Uniti salutano amaramente i Mondiali 2026 sotto i colpi di un Belgio superiore. La nazionale padroni di casa cede 4-1 agli ottavi di finale, non serve a nulla la “grazia” di Folarin Balogun che fallisce l’appuntamento decisivo dopo le polemiche con Infantino. Troppo Belgio anche per Balogun. Il match di Seattle inizia con i riflettori interamente puntati su Folarin Balogun. L’attaccante scende in campo dal 1° minuto tra le polemiche, graziato da un intervento politico senza precedenti. L’ingerenza di Donald Trump sulla FIFA e Gianni Infantino, infatti, hanno portato ad un cancellazione della squalifica alquanto discutibile. Sul prato verde, però, la punta non incide affatto. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - Mondiali, USA eliminati: il Belgio passa 4-1, Balogun ectoplasma

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