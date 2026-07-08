Mondiali 2026 la Svizzera piega la Colombia ai rigori e si regala l’Argentina ai quarti
La Svizzera ha conquistato il passaggio ai quarti di finale dei Mondiali 2026 battendo la Colombia ai rigori per 4-3, dopo che il tempo regolamentare si era concluso senza reti. La partita si è disputata senza gol nei 90 minuti e nei supplementari, portando la decisione ai tiri dal dischetto. La vittoria permette alla Svizzera di affrontare l’Argentina nei quarti di finale.
L’ultima squadra a staccare il pass per i quarti di finale dei Mondiali 2026 di calcio è la Svizzera, che piega la Colombia ai calci di rigore per 4-3 dopo la conclusione del match a reti inviolate dopo 120?. La prossima avversaria degli elvetici sarà l’Argentina. Nel primo tempo è la Colombia la prima a rendersi pericolosa, al 21? con Puerta, ma Kobel compie una grande parata. Alla mezz’ora di gioco, invece, la Svizzera risponde con Rieder, ma la sua conclusione non sorprende il portiere sudamericano. Si va al riposo sullo 0-0. Nella ripresa la Svizzera reclama un calcio di rigore al 49? per fallo su Ndoye, ma il direttore di gara fa proseguire e non viene richiamato dal VAR. 🔗 Leggi su Oasport.it
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