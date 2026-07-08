Mondiali 2026 la Svizzera piega la Colombia ai rigori e si regala l’Argentina ai quarti

Notizia in breve

La Svizzera ha conquistato il passaggio ai quarti di finale dei Mondiali 2026 battendo la Colombia ai rigori per 4-3, dopo che il tempo regolamentare si era concluso senza reti. La partita si è disputata senza gol nei 90 minuti e nei supplementari, portando la decisione ai tiri dal dischetto. La vittoria permette alla Svizzera di affrontare l’Argentina nei quarti di finale.