La FIFA ha respinto il ricorso della Francia riguardo al cartellino giallo a Olise durante i Mondiali 2026. La decisione conferma che il cartellino resta valido e non sarà modificato. La vicenda riguarda la squalifica del giocatore, che rimane in vigore. Nessuna ulteriore azione o modifica è stata annunciata dalla federazione internazionale in merito a questa questione disciplinare.

Mondiali 2026, la FIFA ha respinto il ricorso della Francia per il cartellino giallo a Olise. La ricostruzione di quanto successo. Arrivano importanti e attese novità per la Francia in merito alla situazione disciplinare della rosa a disposizione del commissario tecnico Didier Deschamps. La FIFA ha esaminato e ufficialmente respinto il ricorso d’urgenza presentato nei giorni scorse dai vertici della federazione transalpina, confermando in via definitiva il cartellino giallo a Michael Olise. La Federcalcio francese si era mossa tempestivamente chiedendo l’immediato annullamento del provvedimento disciplinare, ma gli organi competenti del massimo organismo calcistico mondiale hanno ritenuto del tutto legittima la sanzione comminata sul terreno di gioco. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Mondiali 2026, arriva il verdetto della FIFA: respinto il ricorso della Francia, il cartellino giallo a Olise resta valido

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