mondiali 2026 ad ankara store scherza con starmer in vista di norvegia inghilterra

Il primo ministro norvegese ha pubblicato un video su Instagram in cui imita la 'vogata vichinga', simbolo dei tifosi norvegesi ai Mondiali 2026. Nel video, si vede anche uno scambio scherzoso con il primo ministro inglese durante il vertice Nato ad Ankara. L’attenzione è rivolta al prossimo quarto di finale tra Inghilterra e Norvegia. Nessun altro dettaglio o commento è stato fornito, e non sono stati menzionati altri protagonisti o eventi specifici.

Il primo ministro norvegese, Jonas Gahr Store, ha postato un video su Instagram in cui prima mima la ‘vogata vichinga’ resa celebre da tifosi e giocatori norvegesi ai Mondiali 2026, poi scherza con il primo ministro inglese, Keir Starmer, al vertice Nato di Ankara, in vista del quarto di finale che vedrà opposte proprio Inghilterra e Norvegia. Store ricorda quando 45 anni fa la Norvegia sconfisse gli inglesi, ma Starmer replica ricordando che l’Inghilterra vince la Coppa quando c’è un governo laburista, come nel 1966. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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A Boys Accidental Shooting Exposes a Deadly Political Conspiracy! | Crime Full Movie

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