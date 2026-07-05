Mondiali 2026 | oggi Brasile-Norvegia e Messico-Inghilterra negli ottavi di finale

Oggi ai Mondiali 2026 si disputano due ottavi di finale: Brasile contro Norvegia e Messico contro Inghilterra. La fase a eliminazione diretta prosegue con queste partite, dopo che Francia e Marocco si sono già qualificati ai quarti di finale. Le gare si svolgono secondo il programma stabilito, con le squadre che cercano di avanzare nel torneo. La competizione continua con altri incontri previsti nelle prossime ore.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il programma degli ottavi di finale. Prosegue il cammino della fase a eliminazione diretta dei Mondiali 2026, con altre due sfide valide per gli ottavi dopo le qualificazioni già ottenute da Francia e Marocco ai quarti. Oggi, 5 luglio, sono in calendario: Le squadre vincenti si affronteranno nei quarti di finale previsti per sabato 11 luglio. Brasile-Norvegia: precedenti e probabili formazioni. Allo MetLife Stadium di East Rutherford (New Jersey), il Brasile di Carlo Ancelotti (nella foto d’apertura) affronta la Norvegia guidata da Solbakken in una sfida che si preannuncia equilibrata. I verdeoro non hanno mai battuto la Norvegia nei quattro precedenti ufficiali e ricordano ancora la sconfitta ai Mondiali del 1998. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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Mondiali 2026, Norvegia-Francia 1-4: la sintesi della gara

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Mondiali 2026: Mbappè trascina la Francia ai quarti. Battuto il Paraguay: 1-0. Oggi Brasile-Norvegia e Messico-InghilterraLa Francia ha vinto 1-0 contro il Paraguay, qualificandosi ai quarti di finale del Mondiale.

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