L’Egitto ha presentato un reclamo ufficiale alla Fifa riguardo alla partita degli ottavi di finale del Mondiale 2026 contro l’Argentina. La squadra ha contestato la validità di alcuni decisioni arbitrali durante il match, conclusosi con un risultato di 3-2 a favore dell’Argentina. La controversia riguarda presunte irregolarità che avrebbero influenzato l’esito della partita. La Fifa ha avviato verifiche senza ancora comunicare esiti ufficiali.

La clamorosa rimonta dell’Argentina contro l’Egitto negli ottavi di finale del Mondiale 2026 continua a far discutere. Dopo il 3-2 che ha permesso all’Albiceleste di qualificarsi ai quarti, dalla nazionale egiziana sono arrivate accuse pesantissime nei confronti della direzione arbitrale e persino della Fifa, ritenuta responsabile di aver favorito la squadra di Lionel Messi. La Federcalcio egiziana ha infatti annunciato la presentazione di un reclamo ufficiale contro l’arbitro francese François Letexier e la squadra VAR, contestando alcune decisioni considerate determinanti per l’esito della partita. Nel mirino finiscono soprattutto un gol annullato all’Egitto, un presunto rigore non assegnato e la rete decisiva dell’Argentina, giudicata irregolare dai dirigenti africani. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Mondiale truccato”: esplode la furia dell’Egitto, reclamo ufficiale alla Fifa

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