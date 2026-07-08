L’Egitto passa dalle parole ai fatti | reclamo ufficiale alla FIFA indagate e cacciate l’arbitro Letexier

Da ilnapolista.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Egitto ha presentato un reclamo ufficiale alla FIFA chiedendo di indagare e cacciare l’arbitro Letexier. La richiesta arriva dopo le accuse del ct Hossam Hassan riguardo a presunte irregolarità nella partita contro l’Argentina. La FIFA ora ha un fascicolo aperto sulla questione, mentre le tensioni tra le parti continuano a salire. Nessuna decisione è ancora stata comunicata ufficialmente.

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Il caso  Egitto -Argentina diventa un fascicolo ufficiale sulla scrivania della  FIFA. Dopo  le accuse durissime del ct Hossam Hassan sulla “ partita truccata”, la federcalcio egiziana passa agli atti: il presidente Hany Abou Rida ha annunciato di aver presentato un  reclamo ufficiale  contro l’arbitro francese François Letexier, che martedì ha diretto  l’ottavo vinto in rimonta 3-2 dall’Albiceleste. Cosa chiede l’Egitto: indagine ed esclusione dell’arbitro. La richiesta è netta: aprire un’indagine sul 37enne fischietto transalpino, reo — secondo Abou Rida — di gravi errori e di aver “ applicato due pesi e due misure”. Ma il numero uno del... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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