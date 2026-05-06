Napoli chi al posto di Conte in caso di addio | da Sarri a Mancini le quote dei bookie

A pochi passi dal raggiungimento della qualificazione matematica alla prossima Champions League, il Napoli si trova al centro di discussioni sul futuro tecnico della squadra. Mentre la squadra si avvicina all’obiettivo, le voci sui possibili sostituti di allenatore si fanno più insistenti. Secondo le quote dei bookmaker, tra i nomi più candidati ci sono ex allenatori di club di alto livello, tra cui alcuni già legati alla città e alla squadra.

Al Napoli manca ormai pochissimo per conquistare la certezza matematica di un posto in Champions League per la prossima stagione, ma attorno alla panchina azzurra regna l’incertezza. La permanenza di Antonio Conte, infatti, non è scontata: le voci su un possibile ritorno in Nazionale, unite.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Napoli, pista Sarri: «Primo contatto De Laurentiis in caso di addio Conte» Napoli, i nomi in caso di addio di Conte: Maresca non è un obiettivo concreto, Sarri in listaIl totonomi in caso di un eventuale addio di Conte continua imperterrito: Maresca sembra un nome lontano, Sarri un po’ meno. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Napoli, Anguissa verso l'addio: è pronto Frattesi; Quanti punti mancano a Napoli, Milan e Juventus per qualificarsi in Champions League: il calendario fino al termine del campionato; Corsa alla Champions, i calendari a confronto; Voglia di Champions, poi il Napoli cambia. Napoli caccia al secondo posto, e' sfida De Bruyne-ModricDe Bruyne contro Modric. Oppure Conte contro Allegri. O meglio ancora, per sintetizzare, Napoli contro Milan e tutte e due contro l'Inter. (ANSA) ... ansa.it Terzo infortunio stagionale per Lobotka, Conte e il Napoli sotto pressione: chi gioca al suo postoStanislav Lobotka rischia seriamente di saltare la prossima partita di campionato contro il Torino. Il motivo? Un problema muscolare (sovraccarico al bicipite femorale accusato a Verona), il terzo in ... fanpage.it Uno studio dell’Università Federico II di Napoli ha acceso i riflettori sull’esistenza di agenti cancerogeni nelle acque profonde in Campania, soprattutto nella Terra dei Fuochi. La Regione ha così chiesto alle Asl delle verifiche integrate urgenti - facebook.com facebook Napoli vs Bologna Lunedì 11/05 ore 20:45 Al via la vendita libera! Promo U30 disponibile Acquista ora: sscnapoli.ticketone.it/catalog x.com