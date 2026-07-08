Durante gli ottavi di finale del Mondiale 2026, l’Argentina ha superato il turno grazie a Messi, mentre il Belgio ha dominato gli Stati Uniti. Sono passate anche Spagna, Francia, Norvegia e Marocco. Le partite hanno sollevato discussioni su decisioni arbitrali e hanno mostrato segnali contrastanti sul livello delle squadre. Il torneo prosegue con i quarti di finale, lasciando aperti diversi dubbi e conferme sulle formazioni qualificate.

Spagna, Francia, Norvegia e Marocco avanzano: gli ottavi lasciano dubbi, conferme e polemiche Gli ottavi di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026 hanno consegnato il tabellone dei quarti e, insieme, una lunga serie di indicazioni tecniche, polemiche arbitrali e segnali sullo stato di salute. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Mondiale 2026, dagli ottavi ai quarti: Messi trascina l’Argentina, Belgio dominante sugli Stati Uniti

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Il Belgio va ai quarti di finale, gli Stati Uniti sono fuori dai MondialiLa nazionale statunitense è stata eliminata agli ottavi di finale dai Belgio nella notte tra lunedì e martedì.

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Mondiale 2026, dagli ottavi ai quarti: Messi trascina l’Argentina, Belgio dominante sugli Stati Uniti x.com

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