La nazionale statunitense è stata eliminata agli ottavi di finale dai Belgio nella notte tra lunedì e martedì. La partita si è conclusa con la vittoria del Belgio, che ha così avanzato ai quarti di finale, mentre gli Stati Uniti sono stati eliminati.

Nella notte italiana tra lunedì e martedì la nazionale degli Stati Uniti, uno dei paesi organizzatori dei Mondiali maschili di calcio, è stata eliminata dal Belgio agli ottavi di finale. Il Belgio ha vinto per 4-1, dimostrandosi superiore e meglio organizzato. Della partita si era parlato soprattutto a causa della criticatissima sospensione della squalifica dell’attaccante statunitense Folarin Balogun, che a che fare con il presidente statunitense Donald Trump e i suoi ottimi rapporti con Gianni Infantino, il presidente della FIFA, che governa il calcio globale e organizza i Mondiali. Balogun ha giocato titolare in Stati Uniti-Belgio, ma è stato uno dei peggiori calciatori in campo. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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© Ilpost.it - Il Belgio va ai quarti di finale, gli Stati Uniti sono fuori dai Mondiali

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BELGIO - STATI UNITI 4 - 1 OTTAVI DI FINALE MONDIALI 2026 usa belgio

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